«Чемпионат» открыл фотовыставку на Старом Арбате

Проект «Путь чемпионов» объединяет истории легендарных атлетов и новых героев.

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До 28 июля 2026 года на Старом Арбате в Москве проходит уличная фотовыставка «Путь чемпионов» – спецпроект спортивного портала «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co), посвященный преемственности поколений в российском спорте.

В рамках выставки представлено 28 портретов – 14 состоявшихся больших звезд и 14 восходящих талантов. Жители и гости столицы наглядно увидят, как каждое поколение атлетов создает свою историю. Одни уже стали символами российского спорта и завоевали трофеи и медали. Другие начали свой большой путь, но уже заявили о себе громкими победами и яркими достижениями.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»:

«Идея проекта родилась из желания показать, что спорт – это не только секунды и очки. Это эстафета, которая передается от чемпионов к их наследникам. Мы хотим, чтобы каждый смог почувствовать гордость за наших спортсменов – тех, кто уже вписал свое имя в историю и кто только начинает этот путь».

Герои распределены по парам «легенда – преемник» в каждом из видов спорта. Например, в футболе представлены Игорь Акинфеев и Матвей Сафонов, в фигурном катании – Алина Загитова и Аделия Петросян. Вместе они показывают, как рождаются легенды и продолжаются спортивные традиции страны.