Артем Дзюба признался, что его привлекают мистические места

Артём Дзюба признался, что его привлекают мистические места. На съёмках шоу «Прятки», отрывок которого оказался в распоряжении Super, он рассказал, что особенно ему нравятся кладбища и заброшенные психбольницы — именно такие локации футболист планирует выбрать для пряток в рамках проекта. Несмотря на то, что такие места, как ни крути, пугают спортсмена, именно это чувство его и цепляет.

«Люблю всякое мистическое такое. Меня вроде это и пугает, и в то же время будоражит», — поделился Дзюба.

Ранее Ани Лорак призналась, что верит мистику и знаки судьбы. Она раскрыла, что для неё вся жизнь — это мистика, а чудеса с ней происходят каждый день. Исполнительница также посоветовала и поклонникам прислушиваться к тому, что говорит жизнь. По её словам, для этого нужно просто задать себе вопрос и наблюдать. В течение дня ответ так или иначе сам придёт.