Судья напал на тренера во время матча детских команд в России

Во время матча детских команд в Уфе судья напал на тренера после словесной перепалки. Об этом сообщается в Telegram-канале Sport Baza.

Конфликт начался с претензий наставника Kids Football Ufa Ильдара Хасанова: по его словам, судья игнорировал явные нарушения правил со стороны соперников, из-за чего трое игроков получили травмы и не смогли продолжить встречу. Когда помощник Хасанова также начал высказывать претензии, арбитр, не став разбираться, набросился на тренера с нецензурной бранью.

Участников стычки быстро разняли, но вскоре один из организаторов турнира попытался «по-мужски» поговорить с Хасановым. Очевидцы вовремя вмешались. Матч возобновили только через 30 минут, а позже судью отстранили от работы на турнире.

В сентябре 2025 года игроки детских футбольных команд ЦСКА и «Родина» устроили массовую драку в матче летнего первенства Москвы. Инцидент произошел во втором тайме матча. Игрок ЦСКА нарушил правила, что привело к стычке между игроками.