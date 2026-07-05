Хоккеист Ковальчук купил квартиру по соседству с Джулией Робертс и Опрой Уинфри

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук обзавелся роскошными апартаментами в самом элитном районе Майами (США) — на острове Фишер-Айленд, который журналисты нередко называют «островом миллиардеров». Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, квартира в здании Palazzo della Luna, новом комплексе на острове, обошлась семье хоккеиста в $8,5 млн. Журналисты уточнили, что спортсмен приобрел жилье вместе с супругой Николь Амбразайтис, бывшей солисткой группы «Мираж».

Площадь квартиры, взятой в ипотеку, составляет 336 «квадратов», в апартаментах три спальни, три ванные комнаты, панорамные окна с видом на океан, элитная техника и мебель, а также собственный лифт.

Особенностью острова является защищенность — попасть на него можно только на катере, яхте или вертолете.

В связи с этим, пояснили авторы статьи, он пользуется популярностью у измученных вниманием звезд — соседями Ковальчука стали звезда фильма «Красотка» Джулия Робертс, легендарная телеведущая Опра Уинфри и теннисист Борис Беккер.

Илья Валерьевич Ковальчук — российский хоккеист, левый нападающий, один из самых результативных российских хоккеистов 2000-х годов. Олимпийский чемпион (2018); двукратный чемпион мира (2008, 2009).

В 1999 году в 16 лет подписал первый профессиональный контракт с московским «Спартаком». В 2001 году был выбран на драфте НХЛ под первым номером клубом «Атланта Трэшерз». В 2010 году подписал 15-летний контракт с «Нью-Джерси Девилз», был капитаном команды, вывел её в финал Кубка Стэнли в 2012 году.

Ранее сообщалось, что известный хоккеист Александр Овечкин является владельцем большой коллекции элитной недвижимости в США. Ему принадлежат особняки в пригороде Вашингтона Арлингтоне и в престижном районе Маклин (штат Вирджиния), а также квартира в Майами (Флорида).