Пожелавшего Овечкину лишиться ног вратаря мобилизовали в ВСУ

Украинский хоккеист Эдуард Захарченко, ранее оказавшийся в центре скандала из-за скандальных высказываний в адрес форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, пожаловался в соцсетях, что его мобилизовали в ВСУ. Об этом пишет «Абзац» в Telegram-канале.

По данным портала, накануне публикации о мобилизации хоккеиста в Кременчуге появились в украинских и российских массмедиа.

Вместе с Захарченко в воинскую часть направили и нападающего Егора Безуглого — спортсменов забрали прямо с ледовой арены «Айсберг», где они готовились к грядущим матчам.

«[Сотрудники ТЦК] нагрянули с проверкой на каток. Голкипера Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого забрали в ВСУ», — уточнил бывший вратарь сборной Украины Артур Оганджанян.

Напомним, что весной 2025 года Овечкин превзошел достижение Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги, забросив 895-ю шайбу. Событие широко обсуждалось, как в позитивном ключе, так и негативно, в хоккейном мире и за его пределами.

Захарченко, в частности, заявил, что Александр «не заслуживает внимания публики» и пожелал ему «остаться без ног». Эта фраза была воспринята многими как недопустимая и вызвала резкую реакцию болельщиков.

Сам Овечкин публично на комментарии украинского вратаря не реагировал. После рекордного гола он продолжил выступления за «Вашингтон» и подготовку к новому сезону НХЛ.