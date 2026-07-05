Пожелавшего Овечкину лишиться ног вратаря мобилизовали в ВСУ
Украинский хоккеист Эдуард Захарченко, ранее оказавшийся в центре скандала из-за скандальных высказываний в адрес форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, пожаловался в соцсетях, что его мобилизовали в ВСУ. Об этом пишет «Абзац» в Telegram-канале.
По данным портала, накануне публикации о мобилизации хоккеиста в Кременчуге появились в украинских и российских массмедиа.
Вместе с Захарченко в воинскую часть направили и нападающего Егора Безуглого — спортсменов забрали прямо с ледовой арены «Айсберг», где они готовились к грядущим матчам.
«[Сотрудники ТЦК] нагрянули с проверкой на каток. Голкипера Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого забрали в ВСУ», — уточнил бывший вратарь сборной Украины Артур Оганджанян.
Напомним, что весной 2025 года Овечкин превзошел достижение Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги, забросив 895-ю шайбу. Событие широко обсуждалось, как в позитивном ключе, так и негативно, в хоккейном мире и за его пределами.
Захарченко, в частности, заявил, что Александр «не заслуживает внимания публики» и пожелал ему «остаться без ног». Эта фраза была воспринята многими как недопустимая и вызвала резкую реакцию болельщиков.
Сам Овечкин публично на комментарии украинского вратаря не реагировал. После рекордного гола он продолжил выступления за «Вашингтон» и подготовку к новому сезону НХЛ.
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