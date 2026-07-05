На футбольном матче в США произошло ЧП с фейерверками

Пиротехническое шоу на матче женской футбольной лиги NWSL в Лос-Анджелесе обернулось нештатной ситуацией: несколько фейерверочных зарядов отклонились от траектории и попали в трибуны, сообщает The Athletic.

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Инцидент произошёл после победы «Эйнджел Сити» над «Орландо Прайд» со счётом 2:0 — в честь Дня независимости США на стадионе запустили праздничный салют.

Однако зрелище пошло не по плану: часть снарядов устремилась не вверх, а в сторону зрителей, вынудив болельщиков искать укрытие. Кульминация шоу под ремикс песни Канье Уэста завершилась тем, что чашу стадиона заволокло густым дымом.

В пожарной службе Лос-Анджелеса заявили, что вызовов в связи с инцидентом не поступало. В самом клубе также отметили, что не получали сообщений о пострадавших зрителях.

Напомним, «Эйнджел Сити» был основан в 2020 году при участии актрисы Натали Портман и мужа Серены Уильямс Алексиса Оганяна.