О чем шла речь на докладе руководителя НОК Президенту Беларуси

Вопросы дальнейшего развития спортивных достижений Беларуси, включая хоккей и футбол, а также ситуация на внешнем треке стали основные темами 6 июля доклада президента Национального олимпийского комитета (НОК) Виктора Лукашенко главе государства, информирует БЕЛТА.

"Два вопроса, что касается спорта. Внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания. Это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается? Кто там нас не признает до сих пор, кто признал и так далее", - уточнил тему встречи Александр Лукашенко.

Правда, сообщает агентство, еще одна тема доклада, уже не связанная со спортом, касалась персональных задач главы НОК в международной деятельности. "В том числе, вопрос государственный, который висит на тебе, - это Оман, Арабские Эмираты, Африка отчасти. Как мы там работаем, как продвигаются проекты, о которых мы говорили в экономике?" - поинтересовался белорусский лидер.