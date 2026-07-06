Лукашенко доложили о ситуации с признанием белорусских спортсменов

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко принял с докладом президента Национального олимпийского комитета (НОК) Виктора Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Два вопроса, что касается спорта. Внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания [16 июня]. Это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается? Кто там нас не признает до сих пор, кто признал и так далее", - обозначил темы для доклада президент.

Он также предложил обсудить кадровые вопросы в спортивной сфере. Лидер страны поинтересовался, как работает руководящая тройка в спорте в составе курирующего это направление вице-премьера, профильного министра и самого руководителя НОК.

По данным пресс-службы, еще одна тема доклада касалась персональных задач Виктора Лукашенко в международной деятельности. В частности, президент спросил об экономических проектах Белоруссии в Омане, Объединенных Арабских Эмиратах и Африке.