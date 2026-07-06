Квотербек «Чикаго» подарил Папе Римскому джерси с автографом

Квотербек «Чикаго Беарс» Кейлеб Уильямс подарил Папе Римскому Льву XIV игровую майку с автографом. Подарок был передан через благотворительный фонд Caleb Cares, а 4 июля его вручил понтифику посол США при Святом Престоле Брайан Берч.

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На джерси с номером 18 Уильямс оставил надпись «AMDG» — сокращение от латинской фразы Ad majorem Dei gloriam («Во вящую славу Божию»). Это девиз школы, где учился квотербек. Учебное заведение было основано орденом иезуитов в 1821 году.

Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Прево, родился в Чикаго и известен своей любовью к местным спортивным командам. Ранее он уже получил персонализированное джерси «Беарс» от вице-президента США Джей Ди Вэнса, а также несколько памятных подарков от «Чикаго Уайт Сокс» и «Чикаго Буллс».