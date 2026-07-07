Свищев оценил решение лишить Эстонию чемпионата Европы по стрельбе

Решение лишить Эстонию чемпионата Европы по стрельбе из-за недопуска россиян и белорусов является адекватным, дискриминации нет места в спорте. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту (от ЛДПР) Дмитрий Свищев.

Как ранее сообщал ТАСС, чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Эстонии в Испанию из-за недопуска россиян и белорусов.

"Это адекватное решение в ответ на дискриминацию со стороны эстонских властей, - сказал Свищев. - Если организаторы не выполняют свои обязательства, то они не могут принимать такие события. Решение европейской конфедерации мы можем только поддержать. А соревнования такого масштаба нужно проводить в России. Мы готовы организовать события любого уровня, отношение ко всем спортсменам будет уважительным, не будет никакой дискриминации. А некоторым европейским странам пора задуматься. Это уже не первый звоночек, а серьезнейший сигнал в их сторону".

Турнир пройдет с 3 по 9 марта в Гранаде.