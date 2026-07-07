Женская копия Холланда взорвала соцсети
Российская модель Анастасия Костромитина прославилась в Сети благодаря сходству с норвежским футболистом Эрлингом Холандом. Накануне девушка записала короткий видеоролик, где сравнила себя с героем Чемпионата мира по футболу. Ее публикация набрала четыре миллиона «лайков» и собрала более 60 тысяч комментариев.
По словам 24-летней москвички, впервые на ее сходство с нападающим сборной Норвегии окружающие обратили внимание четыре года назад. Первое время девушке было обидно слышать подобные заявления, но позже она стала относиться к ним с юмором.
«Сейчас я понимаю, что быть похожей на такого крутого спортсмена, даже если чисто физически, это вообще неплохо. И я решила на этом и сыграть», — заявила Анастасия.
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