Журова: прибалтийские страны до последнего не будут допускать россиян

Светлана Журова: «Прибалтийские страны до последнего не будут допускать наших спортсменов. Поэтому им перестанут отдавать право на организацию состязаний»
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала новость о лишении Эстонии права на проведение чемпионата Европы-2027 по стрельбе.
Ранее в Эстонии отказались допускать россиян и белорусов до соревнований в Таллине. В итоге Европейская стрелковая конфедерация (ESC) перенесла турнир в испанскую Гранаду, он пройдет с 3 по 9 марта 2027 года.
«К сожалению, каждый подобный случай в различных видах спорта будет рассматриваться индивидуально. И у меня есть подозрение, что, даже когда большинство международных федераций допустит россиян к участию с флагом и гимном, все равно будут находиться национальные федерации, которые не будут принимать такие решения (о допуске россиян). Это будут опять же прибалтийские страны, которые до последнего момента не будут допускать наших спортсменов. И тогда международные федерации поймут, что эти страны не справятся с проведением турниров и ожидать чего-то другого не стоит. Поэтому в мире перестанут отдавать этим странам право на организацию состязаний. А сейчас им надо подстраховаться от того, чтобы не срывались такие крупные соревнования. И хотя бы за полгода до старта требовать от организаторов в таких странах дополнительные гарантии по допуску к участию атлетов всех сборных», – сказала Журова.
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