Журова: прибалтийские страны до последнего не будут допускать россиян

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала новость о лишении Эстонии права на проведение чемпионата Европы-2027 по стрельбе.

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Ранее в Эстонии отказались допускать россиян и белорусов до соревнований в Таллине. В итоге Европейская стрелковая конфедерация (ESC) перенесла турнир в испанскую Гранаду, он пройдет с 3 по 9 марта 2027 года.