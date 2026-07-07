Овечкин потратил 20+ млн рублей на отпуск в Турции. Он арендовал виллу с бассейном и личным пляжем в пятизвездочном отеле («Mash на спорте»)
По информации «Mash на спорте», Александр Овечкин потратил более 20 млн рублей на двухнедельный семейный отдых в Турции.
Отмечается, что 40-летний форвард «Вашингтона» снял виллу в пятизвездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort в городе Кемер.
В доме площадью 250 квадратных метров есть личный бассейн, сауна, хаммам, терраса с джакузи и выход на личный пляж.
Ранее Овечкин подписал новый контракт с «Кэпиталс» на год. Он может заработать до 9 млн долларов по этому соглашению.
ФИФА поддержала Клауса, о котором говорил Трамп: «Рафаэл – один из ведущих арбитров мира. Он демонстрировал профессионализм и добросовестность на протяжении всей карьеры»
Мартинес о том, почему не выпустил Рамуша в матче с Испанией: «Криштиану был готов отыграть 90 минут. Нам нужно было сдержать атаку испанцев – менять нападающих не было смысла»
Анчелотти о вылете Бразилии с ЧМ: «Нам больно, но мы уверены в том, что строим. Всегда вместе»