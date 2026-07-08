Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин, проходящий лечении от онкологии, вернулся из Германии в Россию. Это подтвердил экс-игрок сборной России Александр Самедов в комментарии Sport24.

«Евгений Алдонин вернулся в Москву, но с нами в футбол не играл. Дай бог, что все будет хорошо. Он восстанавливается, мы все за него переживаем. Желаем ему скорейшего выздоровления и ждем его с нетерпением», — указал он.

До этого еще один бывший футболист сборной России Павел Погребняк опубликовал фото с любительского футбольного матча, на котором был замечен Алдонин.

Информация о серьезном заболевании Алдонина появилась в СМИ 22 ноября 2025 года. Пресс-служба Российской премьер-лиги сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».