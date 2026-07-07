Призера Олимпиады осудили за групповое изнасилование

Суд итальянского города Трапани вынес приговор по делу, фигурантом которого стал бронзовый призер Олимпийских игр в Токио и Париже Антонино Пиццолато. Об этом пишет издание Leggo.

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Спортсмен, которому 28 лет, был признан виновным в групповом изнасиловании туристки из Финляндии и приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы. Такие же сроки получили Давиде Лупо, Клаудио Тутино и Стефано Монджови — друзья Пиццолато, которые были вместе с ним в момент совершения преступления.

Как указывается в публикации, криминальный инцидент произошел 22 июля 2022 года на юге Сицилии, а потерпевшей стала туристка из Финляндии, которая приехала в отпуск. Она и ее подруги после ужина отправились в пляжный клуб, где познакомились с четырьмя мужчинами. Уже ночью две подруги решили вернуться в отель, а третья решила остаться с новыми знакомыми и продолжить вечеринку в апартаментах у одного из них — Лупо.

Туристка находилась в сильном алкогольном опьянении, из-за чего уснула на диване, а когда проснулась, то обнаружила, что четверо мужчин совершают над ней насилие. Ее отпустили только после того, как она начала умолять мужчин об этом. Жертва сумела добраться до больницы, где ей зафиксировали повреждения, поспособствовавшие началу расследования.

Пиццолато — трехкратный чемпион Европы 2019, 2021 и 2022 годов, призер чемпионата мира 2017 года, двукратный Европейский чемпион среди юниоров, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио и 2024 года в Париже.