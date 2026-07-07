МОК временно отменил приостановление деятельности Олимпийского комитета России
МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Об этом говорится в релизе комитета.
Кроме того, МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах будет принято позже.
В релизе отмечается, что данное решение ускорит процесс восстановления всех российских спортсменов на международной арене.
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