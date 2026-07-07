МОК отменил отстранение Олимпийского комитета России

МОК временно отменил отстранение Олимпийского комитета России
Международный олимпийский комитет временно отменил отстранение Олимпийского комитета России, которое действовало с октября 2023 года.
Об этом сообщили в пресс-службе МОК.
— Рекомендации IFs в отношении участия российских спортсменов больше не применяются, — сказано в сообщении.
Решение принято после проверки, проведенной Комиссией МОК по правовым вопросам. В организации отметили, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации с территорий, которые находятся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
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Также ОКР подтвердила, что не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на этих территориях. В МОК заявили, что продолжат следить за ситуацией и оставляют за собой право принять дополнительные меры в случае необходимости.
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