МОК отменил отстранение Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет временно отменил отстранение Олимпийского комитета России, которое действовало с октября 2023 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

— Рекомендации IFs в отношении участия российских спортсменов больше не применяются, — сказано в сообщении.

Решение принято после проверки, проведенной Комиссией МОК по правовым вопросам. В организации отметили, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации с территорий, которые находятся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.

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Также ОКР подтвердила, что не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на этих территориях. В МОК заявили, что продолжат следить за ситуацией и оставляют за собой право принять дополнительные меры в случае необходимости.