Журова: важно, чтобы международные федерации исполняли рекомендации МОК

Международные федерации должны выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России, а также рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов.
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"Федерации будут либо выполнять это, либо нет, - сказала Журова. - А то пока Васька слушает да ест. Европейские федерации и страны продолжают нас не пускать. Тех же биатлонистов также не допускали. Интересно, что будет с зимними федерациями. Если летние федерации допускают, то с зимними все неоднозначно. Но это однозначно хорошее решение, которое даст мотивацию нашим молодым спортсменам. Для спортсменов из летних видов спорта также это хорошая новость. Но важно, чтобы соответствующие решения принимали международные федерации".
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