МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал убрать все ограничения, введенные в отношении российских спортсменов. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в пресс-службе организации.

Это решение приняли после тщательного анализа, проведенного Комиссией МОК по правовым вопросам, с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях, которые находятся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Также российский Олимпийский комитет подтвердил, что не будет вести никакой деятельности на этих территориях.

Решение о том, проводить ли мероприятия и спортивные соревнования в России, приглашать ли на них представителей правительства или государственных органов России, а также разрешать ли демонстрировать российский флаг, гимн и цвета принимается по усмотрению каждой международной федерации.

МОК примет решение по поводу демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх «в соответствующее время», передает сайт организации.

24 июня МОК утвердил изменения в Олимпийскую хартию касательно политической нейтральности. В документе указано, что комитет должен обеспечивать нейтралитет без давления со стороны правительства, культуры, общества или экономики.