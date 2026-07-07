Жуков считает, что решение МОК по РФ ожидаемый шаг после поправок в хартию

Бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК логичным и последовательным шагом, последовавшим за поправками в хартию организации. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее исполком МОК принял решение временно восстановить членство ОКР. Ранее ТАСС сообщал, что организация приняла поправки в Олимпийскую хартию, касающиеся вопросов политической нейтральности движения. Согласно им олимпийское движение должно всегда сохранять нейтральность, также закреплено, что роль МОК заключается в том, чтобы сохранять нейтралитет, свободный от правительственного, культурного, общественного и экономического давления.

"Учитывая то, что МОК недавно принял поправки к Олимпийской хартии, где сказано, что никакие политические мотивы не могут влиять на допуск спортсменов, - я думаю, что это логичный и последовательный шаг. Что касается флага и гимна - надеюсь, что это решение также скоро будет принято", - сказал Жуков.

Жуков также подчеркнул важность снятия ограничений на участие российских команд: "Восстановление членства Олимпийского комитета - это важнейшее решение. МОК сейчас отменил свое решение 2023 года, рекомендующее допускать российских спортсменов только в нейтральном статусе и запрещающее допуск в командных видах. Вот это очень важно, потому что раньше индивидуально только разрешали выступать, а теперь и команды смогут. Но за этим должны последовать соответствующие решения и федераций", - добавил он.