Губерниев высказался о восстановлении ОКР в правах

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что положительно оценивает решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно приостановить отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), но считает, что процесс по полноценному возвращению спортсменов еще не закончен.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России (ОКР), рекомендации международным федерациям относительно участия российских спортсменов больше не действуют, сообщила пресс‑служба МОК.

— Большая победа для нас, министр спорта Дегтярев — молодец. Теперь очень важно, как будут реагировать федерации. Мы должны быть готовы к противодействию; процесс возвращения, конечно, еще не закончен. Решение МОК блестящее, но нужно смотреть на то, как будут реагировать федерации, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

В октябре 2023 года МОК приостановил членство ОКР в организации в связи с включением в состав российского комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По мнению МОК, ОКР тем самым «нарушил Олимпийскую хартию». ОКР обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который отклонил апелляцию российской стороны. В марте 2025 года министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что МОК получил новую редакцию устава ОКР, который соответствует Олимпийской хартии.

В декабре 2025 года МОК сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям.