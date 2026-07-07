Навка двумя словами оценила решение МОК о возвращении россиян

Навка словами "справедливость восторжествовала" оценила решение МОК
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов является замечательной и радостной новостью. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.
Ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России, а также рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов.
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"Это замечательно, радостная и обнадеживающая новость. Справедливость восторжествовала. Мы очень рады", - сказала Навка.
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