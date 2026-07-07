Навка двумя словами оценила решение МОК о возвращении россиян

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов является замечательной и радостной новостью. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.

Ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России, а также рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов.