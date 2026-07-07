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МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Что это означает и при чем здесь новые территории России

Lenta.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР). Решение было принято на заседании исполкома организации во вторник, 7 июля.

МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Что это означает?
© РИА Новости

МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них российских спортсменов, в том числе проверки их на нейтральность. Спортсмены, возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА.

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Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что важно вернуть россиянам возможность соревноваться. Организация ожидает, что международные федерации учтут рекомендации комитета при рассмотрении снятия ограничений с российских спортсменов и применят их в своих решениях.

В Минспорте прокомментировали решение МОК

Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев назвал решение о снятии санкций с российских спортсменов четким сигналом, что олимпийское движение должно быть вне политики.

Возвращение нашей страны в олимпийскую семью -- это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов Михаил Дегтярев председатель Олимпийского комитета России, министр спорта РФ

Он также отметил юридическую и дипломатическую работу Минспорта и Олимпийского комитета России. По словам Дегтярева, впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026 года, а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 году.

«Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях», — добавил он.

МОК отменил отстранение Олимпийского комитета России

В Госдуме решение МОК назвали лучшим в мире спорта

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Лентой.ру» поблагодарил ОКР за прекрасную работу и отметил, что следующим этапом должны восстановиться международные федерации.

«Поэтому будем надеяться, что те международные федерации, которые делали оговорочку на то, что "пусть восстановится Олимпийский комитет России, а после этого мы будем допускать вас до соревнований", сегодня у них такой возможности нет», — заявил депутат.

Он добавил, что Федерация лыжного спорта и сноуборда России вскоре начнет консультации с FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда), чтобы обсудить, когда допустят российских спортсменов.

«Считаю, за последние, наверное, 100 лет — это лучшая новость в мире спорта», — Дмитрий Свищев первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

МОК временно отстранил ОКР в 2023 году

О решении отстранить ОКР 12 октября сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Причиной стало включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав российского комитета, в связи с чем глава Национального олимпийского комитета Украины обратился к президенту МОК Томасу Баху с просьбой ввести санкции в отношении россиян.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК.

За полноценное возвращение российских спортсменов на международную арену отвечает новая команда ОКР под руководством председателя Михаила Дегтярева. Так, 13 спортсменов поехали на Олимпиаду в Милан в 2026 году, а более 15 федераций сняли все ограничения с юниоров. За время участия в Олимпийских играх российские спортсмены завоевали свыше двух тысяч медалей — больше только у США. Россия входит в число девяти стран, принимавших у себя как летние, так и зимние Игры.

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