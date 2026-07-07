Свищев: федерации должны допустить россиян после рекомендации МОК

Международные федерации должны допускать российских спортсменов после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС заявил председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.

Во вторник исполком МОК принял решение восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР). Также МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Ранее ТАСС сообщал, что организация приняла поправки в Олимпийскую хартию, касающиеся вопросов политической нейтральности движения. Согласно им олимпийское движение должно всегда сохранять нейтральность, также закреплено, что роль МОК заключается в том, чтобы сохранять нейтралитет, свободный от правительственного, культурного, общественного и экономического давления.

"Сегодня прекрасная новость для всех российских спортсменов, для наших национальных федераций по различным видам спорта, - сказал Свищев. - И, конечно же, это большая, прекрасная работа Олимпийского комитета России и его председателя, министерства спорта и наших юристов и адвокатов, которые достаточно большое время кропотливо работали. МОК снял ограничения с национального Олимпийского комитета России - и для нас это большая, прекрасная новость. Во-первых, конечно, открывается окно возможностей для тех международных федераций, которые делали свой акцент на том, что Олимпийский комитет России сейчас поражен в правах, к нему применены санкции, и поэтому говорили: восстановите сначала НОК России, а только после этого мы будем принимать решение о восстановлении ваших национальных федераций".

"И вот сегодня этот барьер снят. Мы очень надеемся, что международные федерации откликнутся на решение МОК и будут допускать наши федерации по различным видам спорта. Сегодняшние события дают возможность нашим национальным федерациям обращаться в международные федерации по видам спорта и просить, требовать, доказывать, уговаривать - как угодно, но решать вопрос по допуску наших спортсменов в тех видах спорта, которые еще находятся под санкциями международных федераций", - добавил он.