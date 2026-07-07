Олимпийский совет Азии поддержал МОК в снятии санкций с России

Олимпийский совет Азии (OCA) приветствует решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене рекомендаций о санкциях в отношении российского спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе OCA.

Во вторник исполком МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

"OCA разделяет убеждение МОК в том, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться конфликтами стран, из которых они родом", - говорится в сообщении.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров. В марте 2023 года организация призвала допускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе, однако это решение распространялось исключительно на индивидуальные соревнования. В декабре 2025 года МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.