В МОК объяснили отмену ограничений для спортсменов из России
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила отмену ограничений для российских спортсменов. Об этом сообщает РБК.
По словам Ковентри, в МОК посчитали важным дать спортсменам из России право снова соревноваться. Она также заявила, что спортсмены не несут ответственности за действия властей своих стран.
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«Мы хотим быть уверенными, что все атлеты имеют возможность соревноваться на Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств. Это позволяет россиянам принимать участие в спортивных соревнованиях», — заявила она.
Ковентри также добавила, что МОК усилила свои позиции по статусу нейтралитета в последние недели.
«У нас есть новая стратегическая цель, и мы это четко обозначили», — добавила она.
Ранее МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов.