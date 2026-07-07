В МОК объяснили отмену ограничений для спортсменов из России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила отмену ограничений для российских спортсменов. Об этом сообщает РБК.

По словам Ковентри, в МОК посчитали важным дать спортсменам из России право снова соревноваться. Она также заявила, что спортсмены не несут ответственности за действия властей своих стран.

«Мы хотим быть уверенными, что все атлеты имеют возможность соревноваться на Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств. Это позволяет россиянам принимать участие в спортивных соревнованиях», — заявила она.

Ковентри также добавила, что МОК усилила свои позиции по статусу нейтралитета в последние недели.

«У нас есть новая стратегическая цель, и мы это четко обозначили», — добавила она.

Ранее МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов.