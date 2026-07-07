Возвращение российских спортсменов. Что известно о решении исполкома МОК
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. ТАСС собрал все детали по решению МОК.
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- МОК рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, поскольку меры защиты больше не применяются;
- МОК восстановил членство Олимпийского комитета России, который был отстранен в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области;
- Решение относительно демонстрации флага РФ на Олимпиадах будет принято МОК позднее;
- Все россияне, которые возвращаются к международным соревнованиям, должны соответствовать антидопинговым требованиям.
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