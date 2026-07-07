Вероника Степанова: «Мы имеем право соревноваться на тех же условиях, что все другие спортсмены»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова заявила, что российские спортсмены имеют право соревноваться на равных условиях с атлетами из других стран.

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Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).