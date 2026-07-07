Вероника Степанова: «Мы имеем право соревноваться на тех же условиях, что все другие спортсмены: с флагом, гимном и сохраняя свои взгляды на любые события в мире»
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова заявила, что российские спортсмены имеют право соревноваться на равных условиях с атлетами из других стран.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«МОК сегодняшним решением убрал самое унизительное условие допуска российских спортсменов – так называемую «проверку на нейтральность». Я еще в 2023 году сказала, что никому не дам права рассматривать мои политические убеждения в качестве условия допуска, это точка зрения не изменилась. Разумеется, мы имеем полное право соревноваться ровно на тех же условиях, что все другие спортсмены: с флагом, гимном и сохраняя свои взгляды на любые события и процессы в мире», – написала Степанова.