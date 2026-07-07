Мамиашвили: «Поздравляю МОК, решение по России — ярчайшее событие»

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «Матч ТВ» назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) по России ярчайшим событием и огромной надежной спортивной общественности.

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Во вторник МОК временно снял дисквалификацию с ОКР, рекомендации международным федерациям относительно участия российских спортсменов больше не действуют.

— Поздравляю МОК, это решение — ярчайшее событие и огромные надежды мировой спортивной общественности на то, что этот посыл будет очевиден: полная самостоятельность и следование всем протоколам и хартии МОК, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».

В октябре 2023 года МОК приостановил членство ОКР в организации. ОКР обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который отклонил апелляцию российской стороны. В марте 2025 года министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что МОК получил новую редакцию устава ОКР, который соответствует Олимпийской хартии.

В декабре 2025 года МОК сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям.