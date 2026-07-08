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ISU не будет менять позицию по допуску россиян после новых решений МОК

Sports.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет менять позицию по вопросу допуска российских спортсменов на международные старты, несмотря на восстановление Олимпийского комитета России (ОКР) в правах.

Выяснилось, изменит ли ISU позицию по допуску россиян после решений МОК
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Накануне Международный олимпийский комитет вернул ОКР и отменил все прошлые рекомендации по допуску россиян на соревнования только в нейтральном статусе.

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«ISU не будет давать комментариев на данный момент. Позиция ISU остается такой же, как в заявлении от 30 июня», – заявили в организации.

30 июня ISU допустил российских спортсменов к турнирам сезона-2026/27 в нейтральном статусе.

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