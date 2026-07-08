В Федерации гандбола России оценили решение МОК

Председатель высшего совета ФГР Шишкарев — о решении МОК: «Отличная новость, которая внушает оптимизм»
Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в разговоре с «Матч ТВ» назвал отличной новостью восстановление Олимпийского комитета России (ОКР) в правах.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство ОКР и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.
— Безусловно, это отличная новость, которая внушает определенный оптимизм и является результатом дипломатической работы ОКР и спортивных федераций. При этом мы ждем конкретной реакции на это решение от Международной федерации гандбола (IHF), у которой есть все законные основания допустить национальные сборные и профессиональные клубы России и Белоруссии до официальных турниров. Четыре года изоляции — огромный срок, целое поколение молодых талантливых гандболисток и гандболистов было лишено возможности участвовать в европейских и мировых первенствах среди молодежных команд, главные сборные пропустили Олимпиаду в Париже, а также чемпионаты мира и Европы. При этом ФГР делала все возможное, чтобы наши спортсмены имели игровую практику международного уровня. Будем активизировать взаимодействие с руководством IHF и EHF, убеждать коллег как можно быстрее вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям, дабы восстановить справедливость и приверженность принципам олимпийского движения, — сказал Шишкарев «Матч ТВ».
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