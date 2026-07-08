Вратарь французского футбольного клуба ПСЖ Матвей Сафонов подал жалобу в Конституционный суд РФ на норму Семейного кодекса об уплате алиментов. Об этом ТАСС сообщил адвокат игрока Андрей Крючков.
В июне прошлого года Сафонов полностью погасил долг по алиментам за 3,5 года в размере более 64 млн рублей.
"Мы узнаем, примет ли суд обращение в производство или нет. Если оно принято, то будет ли рассматриваться. Принято ли оно в производство, станет известно через пару месяцев", - сказал Крючков.
"Мы бы хотели, чтобы суд удовлетворил производство, поскольку там есть неконституционность в оспариваемых нормах. На юридическом форуме в прошлом году представитель Верховного суда говорил об этом акте неравноценности взыскания алиментов, поэтому мы решили попробовать", - добавил он.
ТАСС запросил комментарий стороны бывшей жены Сафонова Анастасии Казачек.
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