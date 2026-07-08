Гашек раскритиковал МОК из-за решения в отношении ОКР

Доминик Гашек раскритиковал МОК из-за решения в отношении Олимпийского комитета России
Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек критически высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по снятию ограничений с Олимпийского комитета России (ОКР).
«Это ужасное решение, которое продлит СВО (формулировка изменения в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»), отнимет жизни многих украинцев и русских и принесёт многочисленные страдания. МОК несёт за это прямую ответственность», — написал Гашек в социальной сети X.
7 июля МОК временно снял приостановку деятельности ОКР, действовавшую с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в том числе в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.
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