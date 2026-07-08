Легкоатлет Шубенков резко высказался о восстановлении ОКР

Шубенков о восстановлении ОКР: «У легкоатлетов не изменится #####. Пока МОК решительно не повлияет на международную федерацию, все так и будет»
Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков считает, что World Athletics не допустит российских спортсменов к соревнованиям, несмотря на новые решения МОК.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил Олимпийский комитет России (ОКР) и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов.
В легкой атлетике россияне отстранены с весны 2022 года. Все это время они не допускаются на турниры даже в нейтральном статусе.
«Честно говоря, я не очень в курсе деталей. Да, у нас есть хорошая новость. Она заключается в том, что Минспорт и Олимпийский комитет России хорошо сработали, но на этом мои познания заканчиваются. И я особо не хочу вникать в детали, потому что моя жизнь все равно не изменится. Пока Себастьян Коу занимает пост президента World Athletics, ничего не изменится в жизни российской легкой атлетики. Пока Международный олимпийский комитет решительно не повлияет на международную федерацию, у нас все как было в полном отстранении, так и продолжится. Поэтому, подытожим: у легкоатлетов не изменится ##### (ничего)», – сказал Шубенков.
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