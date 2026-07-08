Легкоатлет Шубенков резко высказался о восстановлении ОКР

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков считает, что World Athletics не допустит российских спортсменов к соревнованиям, несмотря на новые решения МОК.

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Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил Олимпийский комитет России (ОКР) и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов.

В легкой атлетике россияне отстранены с весны 2022 года. Все это время они не допускаются на турниры даже в нейтральном статусе.