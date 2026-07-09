Адвокат Сафонова: вратарь никогда не уклонялся от выплаты алиментов

Андрей Крючков, адвокат Матвея Сафонова, заявил, что вратарь сборной России и «ПСЖ» никогда не уклонялся от выплаты алиментов.

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Ранее стало известно, что футболист подал жалобу в Конституционный суд РФ на норму Семейного кодекса об уплате алиментов. У 27-летнего игрока есть дочь от первого брака с Анастасией Казачек.

– Правильно понимаю, что со стороны Матвея нет желания не платить?

– Верно. Матвей как платил, так и платит денежные средства. Это я говорил с самого начала, даже до того, как начались все судебные процессы. Матвей никогда не уклонялся, он всегда платил, всегда был за то, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. В том числе это свидетельствует переоформление на ребенка квартиры в Краснодаре, которая на сегодняшний момент стоит больше 60 миллионов рублей. Поэтому я считаю, что Матвей всегда очень добросовестно относился к своим обязанностям отца.

– В этой квартире сейчас проживает его бывшая супруга с дочкой?

– Да, – рассказал Крючков.