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Экс-футболист «Томи» Габриэль Мурешан погиб, утонув в озере

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Пресс-служба Федерации футбола Румынии сообщила, что бывший игрок «Томи» Габриэль Мурешан погиб в возрасте 44 лет, утонув в озере в коммуне Аполд в центральной части страны.

Румынский экс-футболист погиб, утонув в озере
© Global Look Press

Мурешан был футболистом сборной Румынии.

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«Федерация футбола Румынии с глубокой скорбью сообщает о смерти Габриэля Мурешана в возрасте 44 лет, бывшего игрока сборной Румынии и двукратного чемпиона страны в составе ЧФР. Федерация выражает искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Габриэля Мурешана», — сказано в сообщении пресс-службы Федерации футбола Румынии.

За «Томь» Мурешан выступал с 2013 по 2014 год, когда команда представляла Мир РПЛ, и провёл 23 матча. За сборную Румынии Габриэль отыграл девять матчей.

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