Экс-жена Сафонова не дает ему видеться с дочерью

Адвокат российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова Андрей Крючков сообщил, что бывшая супруга футболиста Анастасия препятствует общению голкипера с их общей дочерью Майей. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я могу вам сказать ответственно из последних источников, что Матвей пытался увидеться с ребенком, но, к сожалению, пока это невозможно, поскольку Анастасия говорит, что они находятся то не в Москве, то не в Краснодаре. И вот такие условные качели по поводу того, где они находятся, не позволяют Матвею увидеться с ребенком», — рассказал адвокат.

Крючков также сообщил, что на день рождения девочки футболист перевел 500 тысяч рублей и планировал увидеть Майю в июле в Москве. Однако, по мнению адвоката, бывшая супруга нарушает решение суда, которое предусматривает право Сафонова на общение с ребенком по видеосвязи.

Сафонов был женат на Анастасии с 2020 по 2021 год. В браке родилась дочь Майя. В конце августа 2024 года Мосгорсуд утвердил решение Никулинского районного суда, обязав футболиста выплачивать четверть доходов на алименты. В прошлом году игрок погасил все долги по алиментам, которые составляли более 64 миллионов рублей. Восьмого июля стало известно, что Сафонов подал жалобу в Конституционный суд РФ на норму Семейного кодекса об уплате алиментов.