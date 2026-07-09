Булыкин рассказал о cостоянии здоровья Алдонина

Состояние обладателя Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгения Алдонина улучшается, он начал заниматься спортом. Об этом ТАСС сообщил его бывший партнер по сборной России Дмитрий Булыкин.

В ноябре пресс-служба Российской премьер-лиги сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания. По информации ТАСС, бывшему футболисту диагностировали рак желудка. Алдонин проходил лечение в Германии, после чего вернулся в Москву.

"Улучшения в состоянии здоровья есть, он вернулся после года борьбы с болезнью. Сейчас ходит на разные мероприятия, даже в падел потихоньку играет, - сказал Булыкин. - Это радует и его, и нас, мы с удовольствием приглашаем его на разные мероприятия, чтобы он почувствовал всю ту жизнь, когда он был везде и со всеми. Конечно, он соскучился по всем и по всему в Германии. Самое главное - побороть болезнь. Еще не до конца он вылечился, но мы надеемся, что вот это общение с друзьями воодушевит его, и все будет хорошо".

"Насколько я понимаю, завершать лечение будет в Москве. Сейчас ему сказали заниматься спортом, поэтому иногда приходит играть с нами в падел. Мы недавно играли с хоккеистами, получили удовольствие, по крайней мере он, ведь год ракетку не держал. Вместе играем, проводим вместе время, здорово для него, что друзья рядом, есть разные мероприятия, он не один в четырех стенах", - добавил Булыкин.

Алдонину 46 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичной командой пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза - суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.

До перехода в ЦСКА Алдонин защищал цвета волгоградского "Ротора", после ухода из армейского клуба играл за саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и красногорский "Зоркий". За сборную России он провел 29 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В ее составе принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.