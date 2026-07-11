Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Данное решение позволит российским и белорусским спортсменам принять участие в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. В Британии это назвали победой России и предупредили о неприятном сигнале для Киева.

«Решение МОК знаменует первую победу России на пути к возвращению в международный спорт», — пишет колумнист Бетани Эллиотт в материале для британского издания Unherd.

«Для Кремля это победа», — констатирует автор издания. По мнению Эллиотт, триумфальное возвращение в мировую элиту станет для Москвы претензией на всемирную легитимность и подтвердит её незаменимость.

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При этом колумнист предупреждает, что это решение стало для Киева новым болезненным сигналом от Запада.