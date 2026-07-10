Генич написал пост после неполучения награды лучшему комментатору сезона

Константин Генич, работающий на «Матч ТВ», эмоционально высказался о премии «WINLINE Герои РПЛ», на которой был определен лучший комментатор сезона.

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Приз выиграл Роман Нагучев. Он опередил Генича и Дмитрия Шнякина.

«Плохой вечер. Голосование – херня, номинация – в топку. Был рад встрече с представителями и руководством клубов, РПЛ – любовь. Но все остальное – хрень», – написал Константин Генич в телеграм-канале, однако впоследствии удалил публикацию.

Сейчас в канале комментатора есть только один пост на эту тему, в котором выложена фотография с номинации, а подпись гласит: «С победой, Рома».