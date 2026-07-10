Нагучев оценил реакцию Генича после невыигрыша приза лучшему комментатору

Нагучев о реакции Генича после невыигрыша приза лучшему комментатору: «Мы давно дружим, чтобы я близко к сердцу это принимал или хоть немного переживал»
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о реакции Константина Генича по итогам премии «WINLINE Герои РПЛ».
Нагучев получил приз лучшему комментатору сезона. Он опередил Генича и Дмитрия Шнякина.
Генич в телеграм-канале опубликовал пост: «Голосование – херня, номинация – в топку». В комментариях под публикацией он начал отвечать на комментарии подписчиков, упомянув возможный уход с «Матч ТВ». Впоследствии пост был удален.
«Роман, что вы думаете по поводу реакции Генича на премию Герои РПЛ?» – спросили у Романа в комментариях.
«Вообще ничего. Мы слишком давно дружим, чтобы я как-то близко к сердцу это принимал или даже хоть немного переживал», – ответил комментатор.
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