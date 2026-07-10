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Губерниев поздравил Дегтярева с днем рождения: «Настоящий профессионал и человек на своем месте! Прекрасный политик и дипломат!»

Sports.ru

Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил с днем рождения министра спорта РФ, главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева.

Губерниев поздравил министра спорта РФ с днем рождения
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«Сегодня ДР Михаила Дегтярева! Министру спорта и главе ОКР исполнилось 45! Настоящий профессионал и человек на своем месте! Прекрасный политик и дипломат! Радеющий за страну, за российский спорт и спортсменов! Здоровья, удачи, любви! Не снижать оборотов! Буду продолжать блестяще советовать! Наши спортсмены всех победят!» – написал советник министра спорта Губерниев.
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