Губерниев поздравил министра спорта РФ с днем рождения

Губерниев поздравил Дегтярева с днем рождения: «Настоящий профессионал и человек на своем месте! Прекрасный политик и дипломат!»
Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил с днем рождения министра спорта РФ, главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева.
«Сегодня ДР Михаила Дегтярева! Министру спорта и главе ОКР исполнилось 45! Настоящий профессионал и человек на своем месте! Прекрасный политик и дипломат! Радеющий за страну, за российский спорт и спортсменов! Здоровья, удачи, любви! Не снижать оборотов! Буду продолжать блестяще советовать! Наши спортсмены всех победят!» – написал советник министра спорта Губерниев.
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