Фанаты семь недель звали Овечкина выпить с ними пива и дождались
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин выпил пива с фанатами в московском баре «Зеленая мамба». Об этом сообщается в Telegram-канале заведения.
Бар на протяжении семи недель по средам публиковал в соцсетях сообщение о том, что Овечкина ждет бокал пива с 19 до 20 часов. 8 июля в назначенное время хоккеист пришел в бар, выпил пива с болельщиками и сфотографировался с ними.
«Мы сильно, мы просто до небес и обратно благодарны Александру Михайловичу за то, что он пришел к нам», — заявили в заведении.
Там отметили, что форвард пришел к ним в день годовщины свадьбы.
2 июля стало известно, что Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Согласно его условиям, игрок может заработать за следующий сезон до девяти миллионов долларов.
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