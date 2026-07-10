Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин выпил пива с фанатами в московском баре «Зеленая мамба». Об этом сообщается в Telegram-канале заведения.

Бар на протяжении семи недель по средам публиковал в соцсетях сообщение о том, что Овечкина ждет бокал пива с 19 до 20 часов. 8 июля в назначенное время хоккеист пришел в бар, выпил пива с болельщиками и сфотографировался с ними.

«Мы сильно, мы просто до небес и обратно благодарны Александру Михайловичу за то, что он пришел к нам», — заявили в заведении.

Там отметили, что форвард пришел к ним в день годовщины свадьбы.

2 июля стало известно, что Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Согласно его условиям, игрок может заработать за следующий сезон до девяти миллионов долларов.