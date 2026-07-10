Появилось первое фото больного раком Алдонина после возвращения в РФ

Более года экс-футболист Евгений Алдонин проходит лечение от онкологического заболевания. Недавно спортсмен вернулся в Россию, чтобы продолжить лечение.

О возвращении Алдонина сообщили его близкие друзья — Дмитрий Булыкин и Александр Самедов. Они встретились с футболистом, пообщались и даже вместе в футбол.

Позже футболист Павел Погребняк в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с матча ветеранов, на которой запечатлен и Алдонин. На снимке заметно, что 46-летний спортсмен сильно похудел, а его волосы поседели.

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— Хочется верить, что Алдонин вернулся, все поборол и будет потихонечку возвращаться в нормальную жизнь. Он нормально справляется с болезнью, особенно если учесть, что мы с ним полчаса в падел поиграли против хоккеистов, — рассказал Булыкин в беседе с РИА Новости.

По словам врача-онколога Виолетты Пурцхванидзе, Евгений Алдонин борется с раком желудка, который является одной из самых коварных форм онкологии, так как почти не распознается на начальном этапе.

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев в свою очередь заявил, что футболист находится в непростой ситуации и проходит сложное лечение. Он назвал ситуацию «тяжелейшей» и выразил слова поддержки спортсмену.