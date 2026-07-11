Капитан сборной Англии Кейн подтвердил, что играл в гольф с Трампом

Капитан сборной Англии по футболу и лучший бомбардир команды Гарри Кейн сообщил, что однажды играл в гольф с президентом США Дональдом Трампом, назвав этот опыт сюрреалистичным и похвалив игру президента.

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Трамп рассказал журналистам ранее на этой неделе, что играл в гольф с Кейном, назвав английского нападающего отличным футболистом и хорошим игроком в гольф. Выступая на предматчевой пресс-конференции в пятницу, накануне четвертьфинала чемпионата мира против Норвегии, Кейн подтвердил, что его встреча с Трампом прошла в Палм-Бич во Флориде около 18 месяцев назад, сообщает Reuters.

"Честно говоря, я играл неплохо", - сказал Кейн журналистам в Майами. "Он пригласил меня поиграть, когда я был в Палм-Бич. Надо идти, когда президент куда-то приглашает", - продолжил Кейн.

"Это был довольно сюрреалистичный опыт: просто встретиться с ним и, конечно, поиграть с ним в гольф. Честно говоря, он довольно классно играет в гольф, - добавил Кейн. - Надеюсь, я смогу играть так же хорошо, как он, когда буду в его возрасте. Так что да, уникальный опыт, и я просто благодарен, что он пригласил меня поиграть".

Трамп, для которого игра в гольф является любимым хобби, похвалил форварда "Баварии" на своей платформе Truth Social после победы Англии над Мексикой со счетом 3-2 в 1/8 финала, написав: "Гарри Кейн из Англии - великий игрок!". На следующий день Трамп сообщил, что они вместе играли в гольф. "Я играл с ним в гольф, и он мне очень нравится. Он хороший гольфист. Он действительно замечательный", - отметил американский президент.