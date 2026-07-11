Имя Холанда получили более 500 новорожденных

В Перу зафиксирован необычный бум в загсах. Более 500 новорожденных получили имена в честь Эрлинга Холанда — норвежской звезды футбольного чемпионата мира-2026. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации местного управления ЗАГС, на данный момент в Перу зарегистрировано 468 детей с именем Холанд. Еще 91 младенец получил полное имя Эрлинг Холанд.

«Звезды мирового футбола традиционно служат источником вдохновения для перуанских родителей. Они стремятся дать своим детям яркие и знаменитые имена»,— заявил официальный представитель службы ЗАГС Иван Торрес.

Основной пик регистраций пришелся на дни мирового первенства. Причем показатели резко выросли после дубля Холанда в ворота сборной Бразилии.

Данный феномен не является новым для республики.

Ранее футбольная лихорадка в Перу привела к появлению 3 402 граждан с именем Месси (из них 292 — Лионель Месси). Имя португальца Криштиану Роналду носят 1 185 перуанцев, имя Ямаль (в честь игрока «Барселоны») получили 1 241 человек.

Однако абсолютным лидером остается бразилец Неймар — в его честь названы 33 809 жителей страны.

Сегодня норвежская сборная поборется за путевку в полуфинал с Англией. 25-летний Холанд возглавляет список бомбардиров турнира с 7 голами в 4 встречах.