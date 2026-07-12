Овечкин купил новую квартиру во Флориде после затопления прежней

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Капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин приобрел новую квартиру во Флориде после того, как его прежние апартаменты пострадали от затопления. Новое жилье находится в том же жилом комплексе, но значительно выше. Об этом сообщает Shot.

По данным СМИ, квартира расположена на 40-м этаже и занимает площадь 222 квадратных метра. В ней оборудованы четыре спальни, четыре ванные комнаты, гостевой санузел и предусмотрены два машино-места.

Сообщается, что стоимость недвижимости составила около 2,1 миллиона долларов. После покупки хоккеист заменил напольное покрытие на влагостойкую плитку.

Неподалеку от нового жилья Овечкина находится небоскреб, где недавно приобрел апартаменты аргентинский футболист Лионель Месси, передает Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что прежнюю квартиру спортсмена затопил сосед сверху. Судебный спор по этому делу продолжался около трех лет и завершился мировым соглашением. Проблемы начались после того, как сосед неправильно подключил слив мойки. Из-за этого вода регулярно попадала в вентиляцию и просачивалась в квартиру Овечкина. Когда спортсмен приехал в свои апартаменты, то обнаружил серьезные последствия затопления и поврежденную мебель.