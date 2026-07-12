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Два мотогонщика погибли в результате аварии на автодроме

Московский Комсомолец

В Чехии на автодроме в городе Брно в результате аварии во время гонки чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам Alpe Adria International Motorcycle Championship погибли два мотогонщика, сообщается на сайте Европейского союза мотогонок (FIM Europe).

Два мотогонщика погибли в результате аварии на автодроме
© Московский Комсомолец

В результате аварии на трассе погиб 32-летний Филипп Штайнмайр из Австрии. 43-летний мотогонщик из Румынии Адриан Рус был доставлен в больницу в критическом состоянии, позже он скончался от полученных травм.

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В связи с серьезным ЧП организаторы гонки отменили все оставшиеся заезды.

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