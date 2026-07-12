Экс-хавбек «Бенфики» разбился в автокатастрофе в Португалии
Бывший полузащитник «Бенфики» и ряда европейских клубов Эмануэл Жезуш Бонфин Эваришту, известный как Ману, погиб в дорожно-транспортном происшествии в Вермоэше, округ Лиссабон. Об этом 12 июля сообщила португальская газета A Bola.
Спортсмену было 43 года. Он завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Ману начинал путь в футболе в клубе «Алверка», а в 2006 году подписал контракт с лиссабонской «Бенфикой». В дебютном сезоне за «орлов» он провел 17 матчей, после чего выступал преимущественно на правах аренды — за итальянскую «Модену» и греческий АЕК.
Позже в его послужном списке значились португальский «Маритиму», польская «Легия», китайский «Бэйцзин Гоань», а также кипрские клубы «Эрмис» и «Пафос».
По данным португальских СМИ, авария произошла в пятницу вечером на трассе A9 (CREL) в районе Белаш. Автомобиль, в котором находился Ману, врезался в ограждение и перевернулся. Прибывшие на место спасатели не смогли помочь водителю — он скончался на месте от полученных травм, никто больше не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.
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