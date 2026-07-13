Дегтярев отреагировал на снятие ограничений с россиян в настольном теннисе

Дегтярев — о допуске россиян в настольном теннисе: «Связка активной спортивной дипломатии и юридической работы дает результат»
Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что допуск российских спортсменов в настольном теннисе стал возможен благодаря активной спортивной дипломатии и юридической работе.
В понедельник исполнительный совет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) одобрил полное восстановление российских спортсменов в правах, они смогут выступать на соревнованиях под эгидой организации с 28 июля 2026 года.
— ITTF стала третьей международной федерацией, имплементировавшей решение Международного олимпийского комитета. Теперь уже 12 международных федераций, признанных МОК, допускают россиян к своим соревнованиям без ограничений. Напомню, что в 2025 году Спортивный арбитражный суд признал дискриминационным отстранение российских спортсменов Европейским союзом настольного тенниса (ETTU). Таким образом, связка активной спортивной дипломатии и юридической работы дает результат, — написал Дегтярев в своем Telegram‑канале.
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